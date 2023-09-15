“ابوزريبة” يصدر توجيهاته بتشكيل غرفة أمنية في المنطقة الشرقية

الوطن|متابعات

عقد اللواء “عصام أبوزريبة”، اجتماعا عاجلا مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومدراء الأمن والادارات والأجهزة الأمنية، للاطمئنان على أوضاع المواطنين والمديريات ومنتسبيها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الأحداث والأوضاع للوصول إلى حلول سريعة من أجل فتح المسارات والنظر في آلية وضع حلول مستعجلة للأضرار التي سببتها عاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة

وأصدر أبوزريبة توجيهاته، بتشكيل غرفة امنية و قوة مشتركة من جميع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، إحداهما بالجبل الأخضر وأخرى من درنة إلى طبرق.