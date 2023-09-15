الكيلاني تبحث مع غانيون الآثار الاجتماعية لفاجعة الفيضانات في المنطقة الشرقية

إجتمت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “جورجيت غانيون”،حيث بحث الطرفان الآثار الاجتماعية لفاجعة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وحضر الإجتماع،الخبير الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير مكتب المساعدات والشؤون الإنسانية، ومدير إدارة شؤون المرأة، ونائب مدير عام هيئة تشجيع الأسر المنتجة.

وناقش المجتمعون تدريب وتأهيل العناصر التابعة للقطاع في مجالات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والدعم الفني للاستجابة للطوارئ والأزمات، ومساعدة الأهالي المتضررين.

وأكدت الكيلاني ضرورة تنسيق جهود المنظمات الدولية مع الجهات الحكومية لضمان وصول الاحتياجات إلى مستحقيها.