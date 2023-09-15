“وزير الخارجية التركي” يعلن إنقاذ 6 ليبيين في درنة من قبل فرق البحث التركية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تمكن فرق البحث التركية من إنقاذ 6 ليبيين من الموت، جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة “دانيال”.

واستعرض فيدان المساعدات التي قدمتها تركيا إلى ليبيا، لتجاوز كارثة العاصفة التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، التي خلفت أضراراً مادية وبشرية فادحة.

وقال إن الفرق التركية أرسلت ثلاث طائرات شحن عسكرية للمساعدة، و 168 شخصاً وزورقين للبحث والإنقاذ.

وذكر فيدان أن ثلاث طائرات شحن تركية، وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ، وذلك ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة دانيال.