شركة البريقة: مستمرون في تزويد محطات الوقود بالمناطق المتضررة بكميات من البنزين والديزل

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، استمرار تزويد محطات الوقود في المناطق المتضررة بكميات من البنزين والديزل.

المسلاتي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أوضح أن عمليات منطقة طبرق قامت الخميس بتزويد المحطات بأكثر من 1.7 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل.

وأضاف:” منذ بدء الكارثة قمنا بتزويد المناطق المتضررة بشاحنات إطفاء ووقود وساحبة آلات ثقيلة وغيرها من المعدات”.

المسلاتي أشار إلى أن محطات الوقود التابعة للبريقة تعمل 24 ساعة.