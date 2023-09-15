اجتماع موسع بدرنة لمتابعة سير تجميع عينات الـDNA للتعرف على المفقودين

عقد بمدينة درنة اليوم الجمعة اجتماع موسع ضم رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وأعضاء المجلس سالم قنان وزايد هدية، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي.

ويأتي هذا الاجتماع للاطلاع على سير عمل البحث والتقصي، وتجميع عينات الحمض النووي (DNA)، بمستشفى الوحدة التعليمي الهريش ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر بالمدينة من أجل التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص بالإضافة لفقدان أكثر من 10 آلاف آخرين.