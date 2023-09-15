المشير “حفتر” يجري جولة تفقدية لمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضررة من الفيضانات

الوطن| رصد

أجرى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، جولة تفقدية بالطيران العمودي، إلى مدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول.

هذا وشملت الجولة زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة، التي التقى فيها بالآهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط القوات المسلحة الليبية، وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية، وذلك للوقوف على تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق المدينة.

وأثنى القائد العام على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة.