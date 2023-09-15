حماد: الحكومة الليبية متواجدة على الأرض لحلحلة المشاكل 

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اجتماعًا موسعًا، في مدينة درنة للاطلاع على سير عمل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة جراء السيول الناتجة عن عاصفة “دانيال”.

وأوضحت الحكومة في بيان، أنه “عُقد بمدينة درنة اجتماع موسع ضم رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية – رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة د. أسامة حمّاد، ونائب رئيس مجلس الوزراء السيد خالد الأسطى، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري”.

وشارك في الاجتماع “أعضاء المجلس سالم قنان وزايد هدية وسليمان الحراري، وعضو لجنة الطوارئ – وزير الطيران المدني م. هشام عبدالله أبوشكيوات، وعضو لجنة الطوارئ – رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، وعضو لجنة الطوارئ – وكيل وزارة الداخلية السيد فرج اقعيم والدكتور الصديق حفتر، ولفيف من السادة وزراء ومسؤولي القطاعات الصحية والخدمية، ورؤساء وفود الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت يد العون في هذه المحنة”.

وفي كلمته خلال الاجتماع، ثمن “حماد” مجهودات مجلس النواب، في اعتماده الميزانية العامة للدولة، والتي خصصت من خلالها ميزانية طوارئ لكافة المدن المتضررة.

وأكد “حماد” على أن “الحكومة الليبية متواجدة على الأرض وذلك للوقوف على سير الأعمال، وحلحلة المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق والمدن”.