حفتر يزور المناطق المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول

قام القائد العام للقوات المُسلحة الليبية ،خليفة حفتر، بجولة تفقدية بالطيران العمودي لمُدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة، التي التقى فيها بالآهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط القوات المُسلحة وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية للوقوف على تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق المدينة.

وأثنى حفتر خلال جولته على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة.