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قوافل مؤسسة النفط تواصل تقديم الخدمات للمتضررين من إعصار “دانيال”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

استمرت القافلة الطبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لليوم الرابع على التوالي، في تقديم الخدمات الطبية للمتضررين من إعصار “دانيال” في مدينة درنة، حيث تم افتتاح العيادة المؤقتة في مدرسة أم القرى بالمدينة لتقديم العناية الصحية والدعم للمتضررين.

وتواصل قوافل الدعم والإغاثة التي تم إرسالها من قبل المؤسسة  وشركائها وصولها إلى مدينة درنة، وكذلك إلى مناطق شحات وسوسة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الإنساني والتضامن الوطني لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الإعصار، حيث تعمل المؤسسة وشركائها على تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتأثرة.

 

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إعصار دانيال المؤسسة الوطنية للنفط سوسة شحات ليبيا مدرسة أم القرى

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الوطن الليبية

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