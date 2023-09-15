سفير تونس في ليبيا يعلن عن احتمال فقدان مواطن تونسي في درنة

قال السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي، يوم الجمعة، إن ثمة احتمالا أن يكون فقد مواطن تونسي مقيم في مدينة درنة الليبية، كما يواصل فريق الإنقاذ التونسي عملية البحث في المدينة.

وقدم سفير تونس بليبيا لسعد العجيلي في مداخلة هاتفية ببرنامج ”صباح الناس” اليوم الجمعة، معطيات جديدة حول وضعية الجالية التونسية المقيمة في مدينة درنة بعد الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا مخلفا خسائر كارثية.

وقد نفى العجيلي ما راج من شائعات حول وفاة امرأة تونسية وزوجها في مدينة درنة، مؤكدا أنه اتصل بهما شخصيا وتأكد من سلامتهما.

وأفاد العجيلي أن “هنالك حالة وحيدة تتمثل في احتمال فقدان مواطن تونسي مقيم في مدينة درنة”. مضيفا أن “التنسيق جار مع فريق من وحدات الحماية المدنية والسلطات الليبية للتأكد من سلامته”.

وتشارك الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة الليبية.

وقد انتشل فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، في وقت سابق، 12 ضحية.

ونشر فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة صورا لجانب من تدخل عناصره بالمدينة التي تعرضت لإعصار قوي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

كما أوضحت الوحدة المختصة للحماية المدنية، في وقت سابق، بأن حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، تمثلت في إنقاذ رجل محاصر تحت الانقاض، وانتشال الضحايا ومعاينة 45 منزلا وشفط المياه من 22 محلا سكنيا. كما تم اسعاف أربعة عناصر من الشرطة و13 عنصرا من الجيش، و5 مواطنين.

وأفاد مراسل RT في ليبيا، بوصول أول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ، للمساعدة في التغلب على عواقب كارثة “دانيال”.

وقد أحدثت العاصفة “دانيال” في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخرج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.

هذا وأغلقت السلطات الليبية مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات، حتى تتمكن فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عن 10100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين وسط معلومات غير رسمية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 11300.

المصدر: RT + “موزاييك”