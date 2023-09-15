الخارجية المصرية تتابع أحوال مواطنيها في  المناطق المتضررة بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار ” دانيال”.

وأوضحت “الخارجية المصرية”، في بيان لها أنها تتابع “الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي”.

وأردف البيان، أن “القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا”.

وتابع البيان؛ “وكذلك تم التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة”، مردفًا أن “القنصلية المصرية تعمل على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز”.

وأشار البيان إلى أن “القنصلية تحركت للاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي”، لافتًا إلى أن “القنصلية المصرية تنسق في بنغازي حاليًا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد”.

وأكمل البيان أن القنصلية المصرية “تعمل على إصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد”.

وذكر البيان أن “وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين الابتعاد عن المناطق المنكوبة نظراً لاحتمالات تفشي الأوبئة، وقيام الجيش الليبي بمنع الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة”.

وختم البيان أن “وزارة الخارجية تؤكد على استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات وتساؤلات المواطنين والتنسيق مع الجهات في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين والمصابين”.