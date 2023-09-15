“حفتر” يتفقد المناطق المنكوبة بشرق ليبيا ويشيد بجهود فرق الإنقاذ

أجرى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالطيران العمودي لمدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن الجولة شملت زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة التي التقى فيها بالأهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط القوات المُسلحة العربية الليبية وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية للوقوف على تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق المدينة.

وأثنى القائد العام خلال جولته على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة.

وكان إعصار دانيال ضرب شرق ليبيا يومي الأحد والاثنين الماضيين وتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة أدت إلى دمار العديد من المناطق لا سيما مدينة درنة ووفاة نحو 5300 شخص بالإضافة لفقدان أكثر من 10 آلاف آخرين.

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