شاهد بالصور: الأقمار الصناعية تكشف عن تشكل بحيرات عقب الأعصار بمناطق الشرق الليبي

كشفت صور الأقمار صناعية التقطتها Sentinel Hub في 12 سبتمبر الجاري عن تشكل تكتّلات مائية ضخمة في مناطق درنة والمرج والجبل الأخضر، جنوب المدن الساحلية شرقي ليبيا.

وتكونت التكتلات المائية على شكل بحيرات وأنهر بعد أن ضرب إعصار دانيال أراضي الشرق الليبي.

وامتدت تلك التكوينات المائية في المناطق الشرقية حتى وصلت قرب قريتَي الجرير وزاوية مسوس في منطقة بنغازي.

وتراوح حجم تلك البحيرات – وفقًا لتحليل إيكاد على برامج صور الأقمار الصناعية – بين 3 كلم مربع، و20 كلم مربع، و80 كلم مربع.

وتعرضت ليبيا لعاصفة إعصارية قوية أدت لانهيار سدين في مدينة درنة الليبية وخلفت وراءها آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين.

المصدر ايكاد