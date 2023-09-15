اجتماع موسع في درنة للاطلاع على سيّر عمل البحث والتقصي وتجميع عينات (DNA)

درنة 15 سبتمبر 2023 (وال)- عقد بمدينة درنة اليوم الجمعة، اجتماع موسع ضم رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، ونائبه خالد الأسطا، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب العام المستشار الصديق الصور.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضا النواب سالم قنان وزايد هدية، وفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي، الاطلاع على سير عمل البحث والتقصي، وتجميع عينات الحمض النووي (DNA)، بمستشفى الوحدة التعليمي الهريش، ومقبرتي الفتايح، والظهر الحمر بالمدينة، من أجل التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم. (وال – درنة)

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