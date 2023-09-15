الصور: تم تكليف 26 عضوًا من النيابة العامة لمعاينة الجثث

الوطن| رصد

قال النائب العام الصديق الصور، إنه تم تكليف 26 عضوًا من النيابة العامة، لمعاينة الجثث وفحص الحمض النووي لكل جثة لمعرفة هويتها.

وأضاف الصور خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ووزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، أنه سيتم تشكيل لجنة استدلال لسماع بيانات الناجين.

وتابع أنه لم نصل إلى رقم صحيح بتحديد الأشخاص المفقودين حاليًا وفرق البحث مستمرة بعملها.

وأكد الصور أنه سيتم استدعاء إدارة السدود والجهات المختصة لإجراء تحقيقات حول انهيار السدين.

وبين أن النيابة باشرت بالتحقيقات حول انهيار السدود وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها، مبيناً أن التحقيقات بشأن انفجار سدّي درنة ستكون بأقصى سرعة، وستصدر نتائجها بعد فترة قريبة.

وأوضح الصور أن النيابة ستقوم بإجراءات حازمة مجرد انتهاء التحقيقات لأي مسؤول قصّر في عمله وسيحال إلى المحكامة.