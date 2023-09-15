رصد 55 حالة تسمم لأطفال عائلات نازحة من مدينة درنة

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز مكافحة الأمراض عماد نجومة رصد 55 حالة تسمم لأطفال من عائلات نازحة من مدينة درنة نتيجة لاختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بالمدينة، وتوفير المركز العلاج اللازم لهم، حسب منصة فواصل.

وفي السياق، حذر المختص في الإدارة البيئية، مراد معزب من “الخطر الأكبر” على المدينة وهو المياه الجوفية التي يعتمد عليها السكان بشكل رئيسي في حياتهم اليومية، وعندما ضرب الإعصار المدينة اختلطت مياه الشرب بالصرف الصحي، ما يشي بخطر محدق وهو احتمالية الإصابة بوباء الكوليرا، بالإضافة إلى الكبد الوبائي A.

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.