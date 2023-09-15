الجيش الليبي يعلن فقدان العشرات من جنوده في درنة

شكر المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، رجال القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال المسماري: “أشكر وأحيي رجال القوات المسلحة العربية الليبية على كافة المستويات وجنودنا الأبطال بذلوا جهودا عالية”.

وأضاف: “فقدنا أكثر من 80 ضابطا وضابط صف وجنديا في مدينة درنة ورغم ذلك مستمرون في العمل”.

وأشار إلى أن كارثة السيول الحالية هي الأولى في تاريخ ليبيا من حيث شدتها وحجمها.

وتابع المسماري: “ليس لدينا خبرة أصلا في التعامل مع الكوارث الطبيعية بعد زلزال المرج عام 1963”.

ووفقا له فإن منطقة الوردية نُسفت من فوق الأرض والآن لا توجد منطقة على الإطلاق، ومدينة درنة أصبحت مدينتين بسبب السيول لكن ليبيا أصبحت واحدة.

وقال المسماري: “عدد سكان المناطق المتضررة بالسيول في الجبل الأخضر يبلغ نحو 900 ألف شخص”.

وتابع: “جميع مدن الجبل الأخضر تحتاج لإعادة إعمار جراء ما خلفته السيول”.

وأشار إلى أن هناك حوالي أكثر من مليون و200 ألف نسمة يعيشون في منطقة الجبل الأخضر التي ضربها الإعصار.