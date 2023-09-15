بلدية العزيزية توضح تفاصيل وملابسات وفاة واصابة 5 فنيين اثناء عمليات تنظيف خط الغاز

توفي اثنان وأصيب ثلاثة من الفنيين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، جراء عمليات تنظيف خط الغاز ببلدية العزيزية.

وبحسب مكتب الإعلامي بالبلدية عبر صفحته في فيسبوك، حالات الوفاة نجمت نتيجة للعمليات المعتادة لتنظيف خط الرابط من مجمع مليته – العزيزية – الخمس من قبل فنيي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بوضع قاشطة تنظيف الأنابيب نقل الغاز بمحطة رقم (7) ببلدية العزيزية، وفي اثناء عملية وضع القاشطة لتنظيف الأنابيب حدث تسرب عكسي للغاز، مما أدى إلى اصطدامها بالفنيين الموجودين أمامها، حيث أدت إلى وفاة اثنين من الفنيين وإصابة 3 آخرين 2 منهم إصابة بليغة، وشخص إصابة بسيطة وتمت السيطرة على التسرب والمحطة تشتغل بصورة طبيعية. (وال – العزيزية)