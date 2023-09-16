“المشاي” يزور درنة ويبحث أضرار الشبكة الكهربائية لتقديم الدعم اللازم

الوطن|متابعات

قام رئيس مجلس الإدارة للشركة العامة للكهرباء، “محمد المشاي”، بزيارة إلى مدينة درنة، حيث تم عقد اجتماع ضم وزير الكهرباء د. عوض البدري، وأعضاء مجلس الإدارة للشركة، ومديري الدوائر والأقسام الفنية لإدارات توزيع الكهرباء في درنة والمرج وتاكنس وسوسة.

تضمن الاجتماع الاطلاع على حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية في الجناح الشرقي للمدينة ومتابعة عمليات توزيع الاحتياجات وتوفير القطع الغيار اللازمة، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية واستعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

و أشاد “المشاي” بجهود وزير الكهرباء مؤكداً على التزام الشركة بتوفير المعدات والموارد اللازمة للمساهمة في استعادة الاستقرار الكهربائي في المناطق المتضررة وضمان تقديم الخدمة بشكل عاجل.