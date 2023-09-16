للكشف على الجثث والمنشآت..الصور: 26 عضو نيابة توجهوا إلى المناطق المتضررة في شرق ليبيا

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أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الجمعة، أن 26 عضو نيابة توجهوا إلى المناطق المتضررة في مدن ومناطق شرق ليبيا للكشف على الجثث والمنشآت والمباني.

وأضاف الصور في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن النيابة باشرت في التحقيق بواقعة انهيار سدي مدينة درنة وتحديد أوجه التقصير في صيانتهما.

وأوضح النائب العام أنه تم تكليف خبراء ومهندسين للتقصي والتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة، لافتًا إلى أنه تم استدعاء رئيس مكتب إدارة السدود ووزارة الموارد المائية ووصلنا إلى تحقيقات جيدة.

وأفاد أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة، مؤكدًا أنه سيتم إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.

وذكر أنهم لا يستطيعون تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات.