القائد العام يتفقد مدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل المتضررة جراء الفيضانات والسيول

درنة 15 سبتمبر 2023 (وال)- أجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالطيران العمودي لمدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وبحسب المكتب الإعلام القيادة العامة، فقد شملت هذه الجولة زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة، التقى فيها الآهالي وجنود وضباط القوات المسلحة وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية، للوقوف على تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق المدينة،

وأثنى القائد العام خلال جولته على جهود كافة وحدات القوات المسلحة، والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا، على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة. (وال – درنة)

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