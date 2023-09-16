الفريق الطبي في مصحة “نور الحياة” بدرنة يستقبل 20 حالة ولادة

الوطن|متابعات

استقبل الفريق الطبي في قسم النساء والولادة بمصحة نور الحياة في منطقة شيحة بدرنة عشرين حالة ولادة اليوم، حيث أُجريت عمليات ولادة قيصرية وطبيعية بنجاح.

يأتي هذا الإنجاز بعد تجهيز القسم من قبل وزارة الصحة وافتتاحه بحضور وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا للطوارئ، الدكتور “عثمان عبد الجليل”

وتمثل هذه الخطوة استعداد المصحة لتقديم الخدمات الصحية الضرورية في مجال الولادة والعمليات القيصرية، وتعكس التفاني في تقديم الرعاية الصحية في هذه الفترة الحرجة.