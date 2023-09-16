مقدما واجب العزاء.. “حماد” لمشايخ درنة: نعمل على قدم وساق لإيجاد المفقودين

أجرى رئيس الحكومة الليبية “أسامة حمّاد”، أمس الجمعة، زيارة لمشايخ وأعيان مدينة درنة، رفقة أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة وبحضور “بالقاسم حفتر”.

وخلال الزيارة، قدّم “حماد” واجب العزاء في ضحايا السيول التي ضربت المدينة نتيجة عاصفة “دانيال”، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

وبدوره أكد “حماد” بأن الحكومة الليبية تعمل على قدم وساق حتى يتم إيجاد وعودة كافة المفقودين لذويهم، مشددا على أن الحكومة ستقوم بإعادة إعمار المدينة بعد الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها الفرق المحلية والدولية.