“حماد” يعقد اجتماعًا موسعًا لتقصي الحقائق وجمع عينات الحمض النووي في درنة

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عقد رئيس مجلس الوزراء الليبي أسامة حماد اجتماع موسع في مدينة درنة شهد مشاركة النائب العام المستشار الصديق الصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء السيد خالد الأسطى، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب سالم قنان وزايد هدية، وفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي.

جاء هذا الاجتماع للاطلاع على سير عمل البحث والتقصي، وتجميع عينات الحمض النووي (DNA) في مستشفى الوحدة التعليمي الهريش ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر بالمدينة، بهدف التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

تأتي هذه الجهود ضمن السعي للوصول إلى حقائق ملموسة حول الأحداث والأشخاص المفقودين، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.