مصرع فنيين وإصابة 3 آخرين نتيجة لعمليات تنظيف خط الغاز الرابط من مجمع مليتة – العزيزية – الخمس

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أكد المجلس التسييري لبلدية العزيزية مصرع اثنان وإصابة ثلاثة من الفنيون بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نتيجة للعمليات المعتادة لتنظيف خط الغاز الرابط من مجمع مليته – العزيزية – الخمس.

وذكر مكتب الإعلام في البلدية أن فنيي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قاموا بوضع قاشطة تنظيف أنابيب نقل الغاز بمحطة رقم ( 7 ) ببلدية العزيزية وأثناء عملية وضع القاشطة حدث تسرب عكسي للغاز.

واوضح مكتب الإعلام أن هذا التسرب العكسي أدى إلى اصطدامها بالفنيين الموجودين أمامها حيث أدت إلى وفاة اثنان من الفنيين وإصابة 3 اخرين 2 منهم إصابة بليغة وشخص إصابة بسيطة.

وأشار مكتب الإعلام في البلدية إلى أنه تمت السيطرة على التسرب والمحطة تشتغل بصورة طبيعية.