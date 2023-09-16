عقيل: المصالحة تحتاجها القوى المسلحة وليس الشعب الليبي المتآخي شوف

أعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن الشعب الليبي لا يحتاج مصالحة وطنية كما يروج لها داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن من يحتاج هذه المصالحة من وصفهم بـ”القوى المسلحة المنفذة لحروب الوكالة مقابل حصولها على السحت”.

وقال “عقيل”، في منشور له بفيسبوك، “المنساقون خلف وهم المصالحة الوطنية تنفيذا لتوجيهات أجنبيه مبيتة ما رايكم اليوم؟ هل يحتاج الشعب الليبي لمصالحة فعلا!؟”.

وأضاف، “إنكم ادركتم ان المصالحة لا يحتاجها الشعب المتآخي باشد درجات التآخي، بل تحتاجها القوى المسلحة المنفذة لحروب الوكالة مقابل حصولها على السحت والنفوذ”.

وتابع، “لن يكون هناك أمن ولا أمان، وستكون هناك (درنات) أخرى، ما بقى أنجاس السلاح يتنازعون بينهم شرعية احتكاره ومزاج استخدامه”.