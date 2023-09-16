رطوبة عالية وأجواء مستقرة في أغلب مناطق البلاد خلال اليوم

الوطن| رصد

بيقى الطقس مستقراً على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية، خلال اليوم السبت.

وإليكم توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية:

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية , مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–37)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ , ولا تتجاوز (26)مْ علي مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ.