رطوبة عالية وأجواء مستقرة في أغلب مناطق البلاد خلال اليوم

الوطن| رصد
بيقى الطقس مستقراً على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية، خلال اليوم السبت.
وإليكم توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية:
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: السماء صافية , مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–37)مْ.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ , ولا تتجاوز (26)مْ علي مناطق الجبل الأخضر.
الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.
الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ.
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