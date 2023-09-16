استمرار المرتفع الجوي والرطوبة مرتفعة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 16 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا يزال الطقس مستقر علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي حيت يعمل علي إستقرارالعوامل الجوية و خاصةً في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر (سبتمبر) ، حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين (31 – 35)مْ ، ولاتتجاوز ( 26 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية ، بينما تتراوح على مناطق الوسط و الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على بعض مناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية , مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32–37)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ , ولا تتجاوز (26)مْ علي مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ.