الحربي: توقعت أن يتنازل النواب عن مرتباتهم لشهر واحد لصالح ضحايا درنة

توقع الكاتب والأستاذ الجامعي ناجي الحربي، أن يعلن أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم التي انعقدت الخميس الماضي التنازل عن رواتبهم ولو لشهر واحد لصالح ضحايا إعصار دانيال المدمر في ليبيا.

وقال “الحربي”، في منشور له بفيسبوك، “في جلسة مجلس النواب الخميس الفائت التي استمرت ساعة ونصف تقريبا توقعت أن يتنازل النواب عن مرتباتهم لشهر واحد فقط لصالح ضحايا درنة”.

ومن جانب آخر، أشاد “الحربي”، بحالة التلاحم والوحدة التي أصبح عليها الشعب الليبي من كل أنحاء البلاد في الكارثة الطبيعية التي ضربت مدن شرق البلاد، قائلا “يقول المثل الشعبي القديم “اللي لك لك .. حتى لو تلكلك”.