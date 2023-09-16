الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة وارتفاع نسب الرطوبة على المناطق الساحلية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.