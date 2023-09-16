تأجيل ملتقى الأعمال المغربي الليبي بسبب الأوضاع الإنسانية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تأجيل انعقاد “ملتقى الأعمال المغربي-الليبي” إلى شهر نوفمبر المقبل بطنجة.

وأوضحت الغرفة الجهوية، في بلاغ صحافي، أن ملتقى الأعمال المغربي الليبي، المنظم بمبادرة منها بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، والذي كان مقررا انعقاده خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري قد تم تأجيله إلى الفترة الممتدة من 1 إلى 3 نوفمبر 2023.

وأشارت الغرفة إلى أن قرار تأجيل انعقاد الملتقى يأتي “نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها كل من المغرب وليبيا، وذلك تبعا للكوارث الطبيعية التي وقعت بهما”، مبرزة أن القرار أخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني الراهن بالبلدين.