مصر: نتابع أوضاع المصريين الموجودين بالمناطق المتضررة في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي، وتحديدا في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال، موضحة أنها تتابع الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها، أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا.

وتابعت الوزارة في بيانها: “تم التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة، والقنصلية المصرية تعمل على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز”.

وأشار البيان إلى أن القنصلية تحركت للاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي، وأن القنصلية المصرية تنسق في بنغازي حاليا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد، ويتم العمل على إصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين الابتعاد عن المناطق المنكوبة نظراً لاحتمالات تفشي الأوبئة، وقيام الجيش الليبي بمنع الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة.

واختتمت الوزارة بيانها بأن وزارة الخارجية تؤكد على استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات وتساؤلات المواطنين والتنسيق مع الجهات في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين والمصابين.