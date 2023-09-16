“حماد” يلتقي بمشائخ وأعيان مدينة درنة المنكوبة

الوطن| رصد

التقى رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حمّاد، اليوم الجمعة، مشائخ وأعيان مدينة درنة، رفقة أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة وبالقاسم حفتر.

هذا وقدّم حماد واجب العزاء في ضحايا السيول التي ضربت المدينة نتيجة عاصفة “دانيال“، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل إلى الجرحى والمصابين .

وأكد على أن الحكومة الليبية، تعمل على قدم وساق حتى يتم إيجاد وعودة كافة المفقودين لذويهم، مؤكداً على أن الحكومة ستقوم بإعادة إعمار المدينة بعد الإنتهاء من الأعمال التي تقوم بها الفرق المحلية والدولية.