رئيس تركمانستان يعزي ضحايا السيول في ليبيا

قدم وفا حجييف نائب وزير خارجية تركمانستان (وزير الخارجية المكلف) تعازيه للشعب الليبي والحكومة الليبية وقد نقل تعازي الرئيس سردار بوردي محمدوف وعبر عن تعاطفهم ومواساتهم للشعب الليبي في هذه الكارثة الانسانية في شرق ليبيا جراء السيول، وقد سجل تعازيه في سجل التعازي الذي افتتح أمس الجمعة الموافق 15سبتمبر 2023.

كما تقدم رؤساء البعثاث الدبلوماسية الدولية في العاصمة التركمانية عشق آباد بأحر تعازيهم إلى دولة ليبيا حكومة وشعبا وقد دون الدبلوماسيون في سجل التعازي عبارات مؤثرة تعبر عن تعاطفهم مع الشعب الليبي متمنين أن تمر هذه الأيام الصعبة على خير وأن تتجاوز ليبيا هذه المحنة.