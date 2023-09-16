العرفي: خاطبنا النائب العام بفتح تحقيق حول واقعة نهب أموال ترميم السدود

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن البرلمان قرر تخصيص ميزانية من الاحتياط العام أو فائض الميزانية تقدر بـ 10 مليارات دينار للبدء في ترميم المدن المتضررة.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،قال:” سيتم استدعاء من أمر ببقاء الناس في منازلها وفرض حظر تجول سواء أن كان وزير الداخلية بالحكومة الليبية ووكيلها أو حتى المشير خليفة حفتر”.

وبحسب العرفي،قرر فتح حساب لاستقبال المعونات من الدول الخارجية بإشراف المحافظ المركزي لمساعدة المتضررين،وتعويض المتضررين بإشراف وتعاقد مع مؤسسات وشركات متخصصة دولية لفقدان الثقة بالشركات المحلية.

وأشار إلى فقدان 400 شخص من الجنسية المصرية وما يزيد عن 10 آلاف مفقود ليبي وما يتجاوز 3 آلاف وفاة.

العرفي نوه إلى أن البرلمان خاطب النائب العام بفتح تحقيق حول واقعة الأموال المنهوبة المخصصة لترميم سدود درنة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن 2008 أو 2021.