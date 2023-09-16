الفرق الطبية تحذر المواطنين بضرورة الإبتعاد التام عن مناطق الإعصار

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حذرت الفرق الطبية المواطنين بمدينه درنه بضرورة وحتميه الابتعاد التام والعاجل عن المناطق المتضررة بمناطق الإعصار وذلك لخطورةالاصابة بالعديد من الأمراض والاوبئة الناتجة عن تحلل الجثامين ومنها الالتهابات الرئوية الشديدة، اختلال نسب ووظائف الدم، ظهورالامراض الجلدية، التهابات الانف والاذن والحنجرة، والتهابات ملتحمه العين.

وأهابت الفرق بعدم التعامل مع الجثامين إلا من خلال الفرق المختصة والتى تم تجهيزها بالزى الواقى المناسب للتعامل مع الجثث ورفعالانقاض ونحيط علم المواطنيين نحو قيام الاجهزة المختصة برش مواد طبيه للتطهير والتعقيم عن طريق الوسائل المختلفة والمعدة لذلك داخلالمناطق المتضررة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.