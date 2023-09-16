المنتصر: أكثر من 25% من منازل درنة تعرضت للضّرر وبعض المناطق المجاورة لها

ليبيا – قال المحلّل الاقتصاديّ جمعة المنتصر، إن أكثر من 25% من منازل درنة تعرضت للضّرر وبعض المناطق المجاورة لها، وكذلك مناطق الورديّة وسوسة وبعض القرى الصّغيرة.

المنتصر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”،أوضح أن التقديرات المبدئيّة لحجم الخسائر تشير إلى تعرض 15 ألف منزل للضرر، منها 4 آلاف منزل دمّر بالكامل، والباقي تضرر جزئياً.

وأشار إلى خسارة ما يزيد على 30 ألف رأس من الأغنام والمواشي، وتعرّض 10 مناطق زراعيّة في مناطق الشرق لخسائر بنسبة 30%.

المنتصر لفت إلى أن هذه البيانات جاءت وفق تقارير للحكومة المعينة من مجلس النواب، وتقديرات أخرى غير رسميّة.