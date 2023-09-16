العنوان-ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء: صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.