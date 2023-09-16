الاتحاد الأوروبي: مستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته للحماية المدنية

ليبيا – أعلن الاتحاد الأوروبي،الجمعة،مواصلة دعمه في تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا عبر آليته للحماية المدنية.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل وفي تصريحات تلفزيونية،نقلتها وكالة الأنباء الليبية”وال”،أوضح أنه من خلال الآلية الحماية المدنية سيتم حشد المساعدات الإنسانية وتنسيق العروض المقدمة من الدول الأوروبية للمشاركة في جهود الإغاثة.

وقال ميغيل:” إن دول رومانيا وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا قدمت مساعدات تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات الإيواء وخزانات مياه،إضافة إلى 80 مولدا كهربائيا”.

وأضاف المتحدث بأنه تم إرسال فرق إنقاذ متخصصة في البحث البحري، كما قدمت فرنسا فريقا طبيا مؤلفا من 53 طبيبا، في حين أرسلت إيطاليا ثلاث طائرات هليكوبتر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، في حين أرسلت هولندا ثلاث طائرات هليكوبتر وخبراء في تكنولوجيا المعلومات والخرائط والخدمات اللوجستية.

وأكد ميغيل أن التركيز في هذا الوقت منصب على عمليات الإنقاذ والبحث وانتشال الجثث، وتقديم المساعدات للمتضررين، مشيرا إلى أن حجم الكارثة في مدينة درنة كبير جدا.