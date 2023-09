لتسهيل الإغاثة والإنقاذ.. مطالبات بتقسيم درنة إلى 3 مناطق

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح بتقسيم مدينة درنة لـ3 مناطق تسمى الأولى المنطقة المتضررة والثانية الهشة الأقل تضررا؛ بينما تسمى الأخيرة المنطقة الآمنة.

ودعا السايح خلال مداخلته مع الأحرار؛ إلى إخلاء المنطقة المتضررة من السكان والموجودين بها دون صفة أو مهمة رسمية، قائلا إن الازدحام الحالي يعرقل جهود الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث.

كما دعا السايح إلى إخلاء ما سماها المنطقة الهشة بسبب عوامل كيميائية وتلوث بكتيري ناتج عن مياه السيل الملوثة التي طالت المنطقة؛ لافتا إلى أن المركز لم يرصد حتى اللحظة وجود أمراض أو فيروسات خطرة بالمدينة، وأنه سيشرع في حملة تطعيمات بدءا بالأطفال، وفق قوله

وكان المركز قد أعلن تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال جراء تلوث المياه في درنة.

وأشار المركز على لسان رئيسه إلى أن النظام الصحي في المدينة متهالك، متوقعا زيادة حالات التسمم جراء ذلك، على حد تعبيره.

كما أكد المجلس البلدي درنة وجود تلوث في المياه الجوفية للمدينة، محذرا من استعمالها في المنطقة الممتدة بين البلاد وشعبية غازي.

