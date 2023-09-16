جامعة أمريكية: ليبيا تعرضت للعاصفة الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

نشرت جامعة “بيل” الأمريكية، تقريرا لباحثين بالجامعة، كشف عن أن العاصفة دانيال، هي الأكثر دموية في تاريخ أفريقيا المسجل، حيث خلفت كارثة أودت بحياة الآلاف والمفقودين، وسببت دمارا هائلا بالبنية التحتية والخدمات.

ووفقا للدراسة، فإن الإحصاءات الأولية تشير إلى سقوط 5300 قتيل جراء الفيضانات العارمة التي صاحبت دانيال في شرق ليبيا، في حصيلة أعلى من ضحايا الفيضانات التي شهدتها الجزائر بالعام 1927، وسجلت ثلاثة آلاف قتيل، وهي حصيلة الضحايا الأعلى في أفريقيا منذ العام 1900.

وجاء في تقرير جامعة بيل الأميركية أن العاصفة دانيال، أكثر الأحداث المناخية فتكا على الصعيد العالمي منذ العام 2013 على الأقل، حين أسقط الإعصار هايان قرابة 7354 قتيلا في الفلبين.

ووفقا للتقرير، فإن مدينة درنة، اختبرت الجزء الأسوأ من العاصفة دانيال، إذ ضربت فيضانات شديدة المدينة ذات الـ90 ألف نسمة، متسببة في انهيار سدي الوادي ومنصور، وكلاهما قائم منذ 50 عاما على الأقل.

وحفرت المياه المتدفقة من السدين في وادي درنة، الجاف غالبية العام، مسارا بعرض 100 متر تقريبا، وجرفت عديد المباني في طريقها، وتسببت في انهيار البعض الآخر.