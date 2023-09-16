“نائب تكالة” يسافر إلى تركيا لتوضيح حجم كارثة الإعصار في شرق ليبيا

قام النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “عمر خالد العبيدي” والمكلف بمتابعة ملف الأزمة بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رفقة أعضاء المجلس “جمال أبوسهمين” و “محمد التومي” و “محمد جويلي” بزيارة لجمهورية تركيا أمس الجمعة، وذلك لعقد لقاء موسع مع رئيس هيئة الطوارئ والأزمات ومواجهة الكوارث AFAD السيد “أوكاي ميماش” بحضور السفير الليبي السيد “مصطفي القليب” ونائب القنصل في إسطنبول.

وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، تأتي هذه الزيارة لغرض تبيان وتفصيل حجم الكارثة التي تعرض لها الشرق الليبي وما سببته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى بحث ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات وإمكانات وتجهيزات، متمثلة في زوارق بحرية ومعدات بحث أرضية متطورة مدعومة بتقنية الأقمار الاصطناعية، بغية البحث السريع والتعرف على الجثث وانتشالها؛ بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجيستي اللازم في للمساعدة في تجاوز الكارثة والحدّ من آثارها السلبية.