المشاي: سنعمل على إعادة أحياء الشبكة داخل المناطق المنكوبة بشكل عاجل

ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال زيارته لمدينة درنة،اجتماعا رفقة وزير الكهرباء في حكومة الاستقرار عوض البدري وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين بالشركة ومديري الدوائر والأقسام الفنية لكل من إدارة توزيع درنة ودوائر توزيع بنغازي وطبرق وأجدابيا والبيضاء والمرج وتاكنس وسوسة.

وبحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء يأتي الاجتماع للوقوف على العمل وتقدير حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية بجناحها الشرقي والإشراف على عملية توزيع الاحتياجات،وتوفير النواقص والوقوف صفً واحدًا في هذه المحنة العصية للخروج منها بيد واحدة.

وأكد المشاي أن حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية ليس بالبسيط وأن مكونات الشبكة تحتاج لوقفة جادة لإعادة تركيبها وعودة التيار الكهربائي داخلها.

ونوه المشاي إلى أن الشركة العامة للكهرباء لن تتوقف عن إرسال القوافل المليئة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار اللأزمة داخل المناطق المتضررة، مطمئنا المواطنين بأن الشركة العامة للكهرباء ستعمل جاهدًا مقدمة يد العون في هذه المحنة وأن تعليماته قضت بتسخير كافة الإمكانيات والموارد للخروج من هذه المحنة بأسرع وقت وإعادة أحياء الشبكة داخل المناطق المنكوبة بشكل عاجل.

وفي الختام، ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مجهودات وزير الكهرباء عوض البدري على حسن استقباله وتعاونه وتواصله منذ اللحظات الأولى للمأساة الواقعة بالمنطقة الشرقية، مضيفًا أن الشركة العامة للكهرباء هدفها استقرار الشبكة الكهربائية داخل البلاد.