برنامج الأغذية العالمي: توزيع حصص غذائية على المتضررين من الإعصار في ليبيا

طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بالتبرع بشكل عاجل لإغاثة ضحايا العاصفة دانيال، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في شرق ليبيا.

وأشار البرنامج في بيان له إلى توزيع حصص غذائية على أكثر من 2000 شخص في 16 موقعا في بنغازي، بعد نزوحهم من درنة.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: “تتكون الحصة من الأرز، والمعكرونة، ودقيق القمح، والسكر، والفاصوليا البيضاء، ومعجون الطماطم، والزيت، وعمليات التوزيع مستمرة بالتنسيق مع الهيئة الليبية للإغاثة”.

وأوضح البرنامج الأممي أنه يستهدف الوصول لأكثر من 5000 أسرة في الأيام المقبلة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في وقت سابق، أن العاصفة دانيال تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.