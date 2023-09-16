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وزارة الدفاع التركية تعلن وصول سفينتي إغاثة إلى ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول السفينتين سانجق تار وبيرقدار التابعتان لقوات البحرية التركية، إلى ليبيا .

وأضافت الوزارة أن السفينتين تحملان  360 فردًا من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) ومؤسسة (AKUT) للبحث والإنقاذ ووزارة الصحة وخفر السواحل وأفراد فرق الإطفاء التركية و 122 مركبة، بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والتدخل، إلى جانب الأفراد المناوبين و 3 مستشفيات ميدانية ومختلف المواد الغذائية والإيوائية والصحية إلى المنطقة على متن سفننا لإخواننا الليبيين.

وختمتستغادر اليوم السفينةعثمان غازيمن إزمير لتوصيل مواد الإغاثة إلى ليبيا.”

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الوطن الليبية

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