رئيس اليونان يعزي المنفي في ضحايا المناطق المنكوبة 

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت برقية تعزية من رئيسة جمهورية اليونان “كاترينا ساكيلا روبولو”، وأخرى من رئيس وزرائها “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وتضامنهما وصادق مواساتهما للشعب الليبي بضحايا العاصفة التي ضربت برقة.

كما أكدا وقوف اليونان حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية، واستعدادهما لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة، متمنيان العثور العاجل للمفقودين، وتعافي الجرحى، ومعالجة الأضرار، وأنهما على ثقة بأن الشعب الليبي سيقف على قدميه قريباً وسيخرج أقوى من هذه المحنة، وفق بيان رئيس المجلس الرئاسي.