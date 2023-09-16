توجيه عاجل وهـام من الدبيبة بشأن مرتبات سبتمبر

أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة توجيه عاجل وهـام بشأن مرتبات سبتمبر الجاري .

ووجه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

وفي السياق، وجه مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة الأخرى لتسهيل سحب المرتبات من كافة الفروع وموافاة السيد / رئيس الوزراء بما يتم إتخاذه من إجراء.