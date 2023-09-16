شركة الكهرباء: تغذية المنطقة السكنية شمال درنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية المنطقة السكنية بشمال درنة بجوار مديرية أمن درنة عن طريق مولدات بشكل مؤقت إلى حين استكمال ربطها بالشبكة الداخلية لمدينة درنة .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع طبرق استبدلت محول تعطل إثر الفيضان المائي بآخر جديد بمحطة البريد الساحل الشرقي مدينة درنة.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل بالمدن المتضررة جرّاء العاصفة دانيال بالجبل الاخضر حيث باشرت فرقة خطوط الساحل الغربى فى صيانة خط ضغط منخفض بمنطقة قرنادة.