حماد: سنتخذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق

ليبيا – أكد رئيس حكومة الاستقرار رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.

حماد وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع النائب العام الصديق الصور وفقا لما نقله تلفزيون”المسار” ،نوه إلى أن الأمور تحت السيطرة، وتتابع حكومته كل التفاصيل المتعلقة باحتمال انتشار الأوبئة وستطبق أي إجراء للحد منها.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار إلى أن الاجتماع يأتي للاطلاع على سير عمل البحث والتقصي، وتجميع عينات الحمض النووي (DNA)، بمستشفى الوحدة التعليمي الهريش ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر بالمدينة من أجل التعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.