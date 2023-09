تقدر بـ29 طنا.. الصحة العالمية ترسل شحنة مساعدات طبية ثانية إلى المناطق المنكوبة

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول ما يقدر بـ29 طنا متريا من الإمدادات الصحية إلى بنغازي تكفي حوالي 250 ألف شخص.

وتشمل الإمدادات وفقا للمنظمة أدوية أساسية ولوازم علاج الصدمات وجراحات الطوارئ ومعدات طبية إلى جانب الأكياس الآمنة لنقل الجثث.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن الضحايا والمفقودين، مؤكدة انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات وفاة لهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار أعمال فرق البحث والإنقاذ.

وجددت المنظمة التزامها بتقديم الدعم اللازم لاستعادة الخدمات الصحية للسكان المتضررين في شرق البلاد، معتبرة أن شحنة المعدات هذه ستساعد في تجديد الإمدادات في أكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

وذكرت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحديد ومعالجة الاحتياجات الصحية للناجين والسكان المتضررين في المستوطنات المؤقتة ومخيمات النازحين.

وبينت المنظمة أن فرقها تنشط على الأرض كجزء من مهمة التقييم الصحي التي تقودها الوزارة على أن يغطي التقييم المستمر مديريات البيضاء والمرج وشحات والمناطق المتضررة الأخرى.

واعتبرت المنظمة أن أهم الأولويات الحالية هي استعادة الأداء الوظيفي في المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها.

كما أكدت المنظمة دعمها في تقديم الرعاية الصحية العاجلة من خلال توفير المعدات الطبية والأدوية واللوازم الأساسية، بما في ذلك علاجات الأمراض المعدية وغير المعدية، والإمدادات الجراحية ومستلزمات التخدير.

وستشمل أولويات استجابة منظمة الصحة العالمية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إجراء تقييمات صحية معمقة، واستعادة وظائف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، وإنشاء عيادات صحية ثابتة ومتنقلة في أقرب مكان ممكن من السكان المتضررين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الشحنة تعد الثانية من الإمدادات الطبية العاجلة من مخزونات الطوارئ الموجودة لديها في ليبيا، وجاءت الدفعة الأولى مكونة من 29 طنا متريا.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

